鬧出嚴重副作用！？丹麥暫停施打阿斯特捷利康疫苗

由於一些丹麥新冠病患接種阿斯特捷利康疫苗後出現血栓狀況，丹麥政府週四 (11 日) 計畫暫停使用該疫苗 2 週。

丹麥衛生部發布最新聲明提到：「繼媒體報導接種阿斯特捷利康疫苗的病患中出現嚴重血栓後，作為預防措施，丹麥疫苗接種計劃中將暫停使用該疫苗。」

丹麥衛生部表示：「在這種背景下，歐洲藥品管理局已經對阿斯利康疫苗進行了調查，有一份報告涉及丹麥死亡案例，但目前尚不能斷定該疫苗和血栓之間是否存在關聯。」

丹麥衛生部特別強調：「丹麥尚未選擇棄用阿斯特捷利康疫苗，但我們將暫停施打。」

丹麥暫時停止接種英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的疫苗並非全球首例，奧地利週一 (8 日) 已宣布暫停使用該疫苗，因為奧國一名 49 歲的護士在注射該疫苗後數日死於「嚴重凝血問題」。

阿斯特捷利康發言人稱，該公司正了解丹麥衛生局的聲明，目前正在調查與該疫苗有關的可能不良反應。

歐洲藥品管理局 10 日表示，目前並無證據顯示，奧地利出現接種疫苗後產生副作用與死亡案例，跟接種阿斯特捷利康疫苗有關。

阿斯特捷利康 (AZN-US) 週四開盤應聲受挫，台北時間週四晚間 11 時 55 分截稿前，阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 1.67%，暫報每股 48.98 美元。