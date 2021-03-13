〈熱門股〉緯軟布局電動車 股價攀近半年新高

IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 看好隨著數位科技應用發展，今年 IT / 高科技、金融產業業務可望大幅成長，帶動營收雙位數成長，加上新客戶導入、電動車應用也可望在今年逐步發酵，推升股價周漲 1 成，重回百元大關，創下近 6 個新高。

緯軟表示，雖有去年疫情衝擊，但去年下半年已成為中國大型物聯網公司供應鏈，業務量持續放大，台灣方面，去年也新增多家竹科、南科客戶，另外金融業務也可望隨著純網銀、數位金融服務需求增長下，有堆疊性成長空間，看好今年業績將恢復成長。

電信方面，緯軟指出，雖然 5G 開台帶來新應用商機，但短期相關人才仍無法補上，成長將相對放緩，不過，近期也開始布局電動車領域，包括提供自動駕駛系統、充電樁平台等，目前已打入 3-4 家中國品牌車廠，可望成為今年營運動能之一。

緯軟去年營收 51 億元，年減 4.2%，毛利率則達 25.75%、年增 1.29 個百分點，營利率 9.5%、年增 1.26 個百分點，稅後純益 4.65 億元、年增 12.8%，淨利率 9.13%、年增 1.37 個百分點，每股純益 7.06 元，三率三升，創下歷史新高。