〈紐約匯市〉美債殖利率升至一年高點 美元回升周線仍收黑 日圓貶破109

美國經濟在疫情封鎖滿一年之際前景好轉，重新燃起投資人對通膨疑慮，美債殖利率周五 (12 日) 回升並帶動美元上揚，對殖利率敏感的日圓貶破 109。不過美元一周仍累計走貶值。

最新數據顯示，美國終端需求帶動生產者價格指數 (PPI) 出現兩年半來最大漲幅，但就業依然疲軟，意味著企業難以將上升的成本轉嫁給消費者。

美國總統拜登已在周四簽署 1.9 兆美元刺激法案，並敦促美國各州在 5 月 1 日之前替全美成人接種疫苗，為美國經濟注入強心針。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 周五公布，美國大規模疫苗接種計畫一共已施打 1 億劑的疫苗，全美如今有 13% 成人已接種至少一劑疫苗。

受美國樂觀的經濟前景提振，美國公債價格下跌，走勢相反的殖利率攀升，10 年期美債殖利率一度升抵 1.642%，是一年新高。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.25% 至 91.688。

日圓兌美元約貶 0.52% 至 109.05 日圓，接近周二觸及的 2020 年 6 月以來最低價 109.235 日圓。

美元本周周線仍收低。DXY 周二曾因美債殖利率勁揚而觸及 92.506，之後隨著殖利率回穩，連跌三日。

BK Asset Management 執行董事 Kathy Lien 說：「PPI 數據略高於預估，成為推高美元的因素之一。美元最近走勢一直追隨殖利率，殖利率觸及新高確實鼓勵了對美元的更多需求，尤其是在歐洲央行 (ECB) 加速購買債券，且立場略更鴿派之際。」

ECB 周四宣布加速購債以避免殖利率上升，並支撐經濟復甦。歐元兌美元本周周線收高，儘管周五回軟，紐約尾盤貶值 0.3% 至 1.19505 美元。

交易員關注下周的聯準會 (Fed) 貨幣政策會議，看 Fed 是否會對殖利率升勢發表評論。

分析師說，投資人也擔心 Fed 即將調整有關「補充槓桿率」(SLR) 的監管規定。SLR 規則要求大銀行持有更多資本，調整後可能使華爾街大銀行減少證券持有量和放貸。

去年 4 月 Fed 為了支撐受疫情打擊的經濟，宣布放寬大銀行槓桿規定，允許某些投資無須計入一項關鍵槓桿率。這項豁免措施將在本月底到期，而 Fed 至今並未透露是否可能延期。

高風險貨幣回吐漲幅，澳幣貶 0.35% 至 0.77595 美元，紐元貶 0.68% 至 0.7178 美元，挪威克朗也走低。

比特幣下跌 1.1% 至 57,150.97 美元，接近但未超過近期歷史高點 58,354.14 美元。

截至周六 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：