技嘉看旺四大產品線需求 今年營運再攀峰

技嘉 (2376-TW) 受惠遠距商機、宅經濟商機帶動下，去年營運攀上歷史高峰，展望今年，技嘉續看好今年四大產品線都可保持成長，首季淡季效應減緩，營運有機會再優於去年第 4 季，加上輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 新品挹注下，全年營運樂觀。

技嘉表示，宅經濟帶動下，市場需求優於預期，訂單能見度到今年上半年，下半年還在觀望，但認為在疫苗出來後，延續性需求仍在，整體而言，估今年主機板、顯示卡將有雙位數成長，伺服器也維持雙位數成長。

零組件方面，技嘉指出，雖然短期有缺料問題，但技嘉長期與供應商保持良好關係，持續滿足市場需求，出貨不會間斷，伺服器缺料狀況也不會像 2019、2020 年嚴峻，相關料源皆已提前備料，影響有限。

產品營收比重，技嘉主機板、顯示卡各約占 3 成、4 成，伺服器 2 成，其他則占 1 成。

另一方面，近期輝達也針對挖礦需求，特別推出相應產品與電競區隔，市場認為，隨著產品線區分後，可望避免未來挖礦潮結束後庫存跌價損失風險，至於現階段比特幣等虛擬貨幣持續熱絡，加上宅經濟需求維持高檔，法人預期，相關產品價格將有機會繼續調漲。

技嘉 2 月營收達 69.69 億元，月減 32.9%、年增 49.29%，主因是受工作天數減少影響，累計今年前 2 個月營收 173.55 億元、年增 58.89％，均創歷年同期新高。