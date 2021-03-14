原料乙烯價漲 台聚EVA成本轉嫁壓力增

台聚 (1304-TW) 去年下半年起受惠太陽能需求暢旺，主力產品 EVA 價量齊揚，獲利大增，雖然近期 EVA 價格持續看漲，不過，在原料乙烯價格近期同步成長下，台聚成本轉嫁開始出現壓力，客戶採購動能不如過去幾周強勁。

台聚主要產品為太陽能級 EVA，去年第三季起，受惠中國太陽能搶裝潮帶動相關需求大增，8 月起價格開始暴衝並一路向上，第四季市場更面臨供不應求情況，EVA 報價較第三季大增 4 成，價量齊揚。

另一方面，從原料來看，台聚產品原料最大宗為乙烯，有別於前幾年乙烯價格維持高檔，去年在中國與美國新產能開出下，市場供給增加，乙烯價格下滑。

在石化產品報價大幅成長、原料價格下跌的一來一往下，台聚去年第四季利差空間大幅增加，單季純益季增 1.16 倍、年增超過 3 倍，每股賺 1.21 元。

此外，今年第一季中國原有 30 萬噸的 EVA 產能投產，台聚原預期恐影響價格表現，但該 30 萬噸產能投產時程已延至第四季，使 EVA 價格維持高檔不墜。

台聚表示，近來 EVA 需求還是不錯，價格持續看漲，但原料乙烯也從去年第四季的不到 1000 元，漲至近期的 1200 元，成本壓力隨之增加。

也就是說，在石化產品漲價的同時，原料乙烯也在漲價；台聚透露，對下游客戶的成本轉嫁開始有些壓力，客戶採購動能不如過去幾周強勁，後續情況仍需觀察。