中國1～2月份工業增加值年增35.1% 優於預期

週一 (15 日) 中國統計局公佈 1～2 月份工業增加值年增 35.1%，預估期 32.2%。比 2019 年 1～2 月份成長 16.9%，近兩年平均成長 8.1%。從月度數據來看，2 月份，規模以上工業增加值比一月份成長 0.69%。中國統計局指出工業生產成長加速，設備製造業和高技術製造業漲勢不俗。

資料來源: 中國統計局

以三大類別來看，1～2 月份，採礦業增加值年增 17.5%；製造業年增 39.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 19.8%。

以細分 41 類別行業來看，1～2 月份，有 40 個產業增加值保持年增，漲幅排名前三大分別為，汽車製造業增長 70.9%、電氣機械和器材製造業增長 69.4%、通用設備製造業增長 62.4%、至於計算機、通信和其他電子設備製造業增長 48.5%，高於整體平均值。

以產品類別來看，1～2 月份，612 種產品中有 565 種產品保持年增，當中鋼材 20953 萬噸，年增 23.6% ；水泥 24129 萬噸，年增 61.1%；十種非鐵金屬 1056 萬噸，年增 10.6%；乙烯 475 萬噸，年增 26.7%；汽車 385.5 萬輛，年增 89.9%，其中，新能源汽車 31.7 萬輛，年增 395.3%。

