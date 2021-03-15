電商再遭打壓？中國推網路交易平台責任清單

周一 (15 日) 中國官媒指出，中國市場監管總局今年將制訂網路交易平台責任清單，加速推動全中國網路交易監管平台。其目的在於釐清網路交易平台責任，加強對平台企業履行應付責任的監管。

中國市場監管總局網監司副司長韋犁介紹，今年市場監管總局將推出更有力的監管政策，展開一系列行動，包括制訂網絡交易平台責任清單，釐清平台責任範圍，加強對平台企業履行主要責任的監管，研究對平台企業履行主要責任的情況展開評估。

主管機關將研究網路交易發展新趨勢新動態，徵求各企業、專家、學者和相關部門的意見，改善電子商務法相關配套措施，細化規範網路交易行為、維護公平競爭網路交易秩序、保障消費者權益等一系列具體制度規範，為監管執法提供更加細密、更加有力的法源支持。

當中強調將圍繞「雙品網購節」、「雙 11」等重要集中促銷時間點和攸關民生的重要商品和服務領域，適時展開行政指導工作，督促網路交易平台落實法定責任，規範經營行為。

(圖片: AFP)

之前外媒報導指出中國有意以反壟斷之名對阿里巴巴祭出天價罰款，金額可能超過 2015 年中國裁罰高通 9.75 億美元的紀錄。此外，阿里巴巴還將被要求停止「二選一」的做法，也就是要求部分網路賣家只能在阿里平台銷售商品，不得在其它電商平台銷售。

另一方面，中國市場監管總局上週五 (12 日) 表示，對網路領域 10 起違法案件作出行政處罰決定，包含騰訊收購猿輔導股權案、百度控股收購小魚集團股權案，以及上海東方報業與北京量子躍動科技設立合營企業案，並對涉及的 12 家企業分別處以 50 萬人民幣的罰款。

