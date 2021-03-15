美再發個人支票 小型股率先強勁上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統拜登提前簽署 1.9 兆美元紓困案，就業數據轉加，且消費信心來到疫後高點，掩蓋美債殖利率走高的消息，美國大型股上漲 2.6%，小型股延續強勁漲勢上漲 7.3%；

2. 歐洲央行維持量化寬鬆政策不變，並承諾加快購債步伐，復甦週期類股帶動歐洲股市上漲 4.5%。

新興市場

1. 中國率先走向貨幣正常化，加上近期數據疲弱壓抑股市表現，所幸在國家隊進場護盤之下，中國股市僅小幅下跌 0.6%；

2. 經濟逐步復甦拉升原油需求，油價重觸 70 元大關（以布蘭特原油為例），激勵俄羅斯股市上漲 5.0%。

債券市場

1. 美國 10 年期公債收在 1.63%，持續對債市施加壓力，美國政府公債指數下跌 0.6%；

2. 無風險利率升高與市場預期通膨上升等壓力，抵銷上週市場的樂觀情緒，全球高收益債與新興市場債券皆收平盤。

原物料、匯率

1. 美元指數小幅下跌 0.3%；在實質殖利率上升的預期下，黃金維持弱勢，然而美元小幅拉回及近期市場的震盪拉升金價收在 1,727 美元 / 盎司，單週上漲 1.6%；

2. 沙烏地阿拉伯遭襲擊，一度令油價升破 70 美元 / 桶，但庫存增加的消息抑制油價漲幅，單週小幅下跌 0.7%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/3/15（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/12）

資料來源: Bloomberg，2021/3/15（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/12）

三大市場關鍵事件及分析

1. 第三輪紓困過關，基建蓄勢待發

根據美國土木工程師學會最新報告，美國未來 10 年必須投入 2.6 兆美元於基礎建設投資上，以避免 10 兆美元的潛在經濟損失與流失 300 萬個工作機會。

資料來源： 紐約時報、ASCE，「鉅亨買基金」整理，2021/3/11。

2. 貨幣政策更謹慎，中國股市回歸理性

中國 2 月新增社會融資從 5.2 兆人民幣降至 1.7 兆，M1 貨幣供給年增率也由 14.7% 降至 7.4%，隨著經濟回到疫情前水準，中國貨幣政策將回歸正常，股市潛在漲幅自然也回到合理範圍。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 中國指數，2021/3/11。

3. 歐央持續寬鬆，加快購債

歐洲央行維持利率與量化寬鬆政策不變，並且承諾為了避免債券殖利率上升，將在未來數個月中，加快購債的步伐。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/3/12。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/3/11。

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