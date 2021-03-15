〈金管會備詢〉Clubhouse特性 黃天牧證實 台股恐有新監理漏洞與挑戰

立委李貴敏今 (15) 日於財委會上質詢時表示，證交所與櫃買中心平常雖然有一套監視和預警制度，但目前最流行的 Clubhouse 因為語音無法留存的特性，是否會成為金管會監管漏洞，主委黃天牧坦言，確實是金管會新的監理挑戰。

李貴敏表示，數位時代來臨，金管會監管業務是否跟得上時代，例如目前最夯的 NFTs(非同質化代幣)、reddit(美國知名論壇)、WallStreetBets(華爾街賭場；為股市論壇)、Clubhouse(語音社交平台)、BLOCK CHAIN(區塊鏈) 等，黃天牧是否已經接觸過、知道。

黃天牧回覆，有些部分不知道。李貴敏指出，對於數位時代的現狀，親身體驗都沒有，如何監管？

李貴敏進一步指出，過去投顧老師在第四台談論台股，金管會還有法可管，但是現在 Clubhouse 風靡全台，目前 Clubhouse 上所有言論的語音都無法留存，是否可能發生像美國 GameStop 史詩及軋空事件？黃天牧坦言，「有可能 (發生)，確實是新的監理挑戰。」

黃天牧表示，證交所與櫃買中心平常就有一套監視和預警制度，追蹤市場異常狀況，不僅每天緊盯媒體資訊，也會掌握網路論壇或社群網站與市場有關的資訊，但是這些監控軟體措施是否抓得住 Clubhouse，還要再確定。

李貴敏表示，Clubhouse 需要先取得邀請碼、且僅限 iOS 系統的手機才可使用，詢問金管會是否已有官員取得邀請碼進入 Clubhouse，但現場沒有人舉手，顯示金管會目前對 Clubhouse 的監管束手無策，要求金管會要跟得上數位時代的監理。