不是台積電 這檔金融股靠穩定配息 擄獲年輕股民的心

投資台股成為新全民運動，而穩定配息的金融股更是股民心中「存股」的首選，根據集保結算所統計，20 到 29 歲的投資人持股主要以金融股為主，前 20 檔熱門股中，金融股就包辦 10 檔，其中以玉山金 (2884-TW) 最受歡迎。

進一步分析年輕人偏好持股，2011 年多數年輕股民持股庫存前 3 名，分別是中鋼 (2002-TW)、鴻海 (2317-TW) 與友達 (2409-TW) 等電子傳產類股，但截至去年底，年輕股民心中首選個股已變成每年穩定配股配息的玉山金，平均每 100 人就有 8 人持有。

至於第 2 名則是持有人數最多的元大高股息（0056）ETF，占比同樣將近 8%。而過去受年輕股民青睞的中鋼則從榜首降至第 3 名。

另外，受年輕投資人喜愛的金融股中，包括中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 與第一金 (2892-TW)，分別排名第 4 到第 6 名，其他像是合庫金 (5880-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、開發金 (2883-TW)、台企銀 (2834-TW)、國泰金 (2882-TW) 等都是人氣頗高的個股。

而長年穩居金控獲利王的富邦金 (2881-TW)，並未擠進年輕人持股排行榜前 20 名。

集保分析，富邦金未擠進前 20 名很可能是獲利雖高，但股價也偏高，且股利配發率低，導致殖利率未勝過低價金融股，顯見在存股族心中，獲利高低不是重點，能配得出多少股利才是關鍵。

在 ETF 部分，統計顯示，20 到 29 歲的年輕股民，元大高股息 ETF 的排名一舉衝到第 2 名，且包含國泰永續高股息、國泰台灣 5G 皆有入榜，相較於全市場的持股排行榜中，僅元大高股息擠入第 13 名，年輕人更為青睞 ETF 類似產品。

集保表示，元大高股息上市已久，早已累積相當多受益人，但國泰永續高股息以及國泰台灣 5G 兩檔 ETF，都是近期才新募集的 ETF，也引發申購熱潮，預估未來持有 ETF 的股民會越來越多，ETF 進榜檔數將會持續上升。