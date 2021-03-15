8吋晶圓漲勢不休 驅動晶片廠迎來新一輪漲價循環

隨著台積電 (2330-TW) 傳出調漲 8 吋晶圓代工價格，驅動晶片有機會再啟動新一輪漲價，獲利想像空間大，台廠聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW)、天鈺(4961-TW)、矽創(8016-TW)、瑞鼎(3592-TE) 今(15) 日均受惠買盤青睞，股價強漲，敦泰、天鈺亮燈漲停，瑞鼎更暴漲 15%。

自去年底開始，隨著面板景氣谷底翻揚，加上宅經濟、遠距教學商機助推缺貨熱潮，面板業迎來史上最長的漲價週期，連帶拉抬驅動晶片需求激增，加上 8 吋晶圓產能吃緊，驅動晶片價格不斷上漲，相關業者獲利大爆發。

依業者去年第四季的成長幅度來看，營收平均年增幅雖不到 50%，獲利卻受惠漲價效益，年增幅至少倍數起跳，其中，聯詠去年第四季獲利年增 102%，敦泰、天鈺雙雙創下單季獲利新高，年增幅高達 998%、834%，瑞鼎也達 200%。

隨著 8 吋晶圓代工市況火熱，台積電也一改維持既有價格的態度，轉向調漲報價，讓驅動晶片價格更具想像空間，尤其大尺寸驅動晶片向來在 8 吋晶圓投片，在面板大廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 證實今年缺貨一整年的前提下，驅動晶片可望再啟動新一輪漲價。