比特幣衝破6萬美元寫新高 板卡廠營運維持高檔

虛擬貨幣市場持續熱絡，比特幣近日在獲得更多應用、企業支持後，再度重啟漲勢，根據最新報價顯示，比特幣重新再度改寫歷史新高價位，站上 60000 美元關卡，也激勵顯卡市場需求持續熱絡，板卡廠今年上半年營運可望維持高檔。

台廠相關概念股中，麗臺 (2465-TW) 今 (15) 日午盤一度攻上漲停價位，微星 (2377-TW) 也漲逾半根停板，其他包含承啟 (2425-TW)、技嘉 (2376-TW)、精英 (2331-TW)、華擎 (3515-TW)、映泰 (2399-TW) 等漲幅均超過 2%。

根據最新報價，比特幣近一日最高衝上 61669.88 美元，改寫歷史新高價，雖然價格稍有回落，但仍站穩在 60000 美元之上，市值更直逼科技龍頭谷歌 (GOOG-US)。

隨著比特幣獲得美國特斯拉 (TSLA-US)、資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 等企業投資青睞，刺激報價走揚，連帶顯卡市場需求維持熱絡，加上輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 陸續推出新品搶市，且分流客群，板卡廠上半年營運可望維持高檔。

不過近期虛擬貨幣市場也開始出現隱憂，除了美國財長葉倫 (Janet Yellen) 維持對虛擬貨幣疑慮態度，部分分析師也認為比特幣流動性不夠高、存在價格操縱風險，甚至傳出印度政府擬立法修正，禁止虛擬貨幣交易、持有，違者將遭到處罰。