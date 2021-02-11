貪污、反壟斷一起來 騰訊年前不平靜

《華爾街日報》 週四 (11 日) 引述消息人士報導，騰訊一名高階主管被中國當局拘留，主要對中國一位前高級執法官員行賄。另一方面，上海博泰車聯網和上汽通用五菱針對騰訊恐涉嫌壟斷一事，已向中國國家市場監管總局提交反壟斷文件。

受到利空消息影響，截至上午 11:20 止，騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 0.041%，暫報 97.75 美元。港股方面，騰訊 (700-HK) 週四平盤下方震盪走跌 0.7%，暫報每股 755.5 港元。

騰訊 2 月初曾發佈「反舞弊通報」，除了嚴查自家員工行賄情形外，還表列 37 家涉案公司加入黑名單，以後不再合作。

針對罕見公開行賄一事，外媒分析指出，北京當局嚴查政府官員與企業高層之間的不法情事日益強硬。在習近平下令執行反貪腐活動的 1 年中，已有逾 150 萬政府官員遭到制裁。

另一方面，不久前抖音才控告騰訊濫用市場地位，要求法院判定騰訊應立即停止透過微信和 QQ 限制用戶分享抖音的內容，並賠償經濟損失。

緊接著上海博泰和上汽通用五菱就騰訊涉嫌壟斷一事聯合向中國國家市場監管總局遞交反壟斷文件。

上海博泰和上汽通用五菱稱，騰訊濫用其在即時通訊市場的主導地位，向車廠施加壓力，直接認定上海博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠進行交易，此舉已構成「反壟斷法」所禁止的濫用市場主導地位行為，應予禁止。

騰訊方面則指出公司產品遵循公平競爭、開放合作的理念，為用戶和第三方產品提供服務，「惡意炒作壟斷」不應當成為侵權的擋箭牌。

目前，這反壟斷事件正在審查程序中，如果成功立案，將成為中國科創企業與汽車業首度聯合對抗中國網科龍頭的反壟斷案例。