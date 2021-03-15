水果、花卉外銷旺季將至 商總提四解方解決紙箱缺貨危機

台灣水果、花卉旺季正將至，面對紙箱缺貨危機，商總理事長許舒博提出四解方，要由「調節紙板供應，停止外銷轉內銷」、「放寬加班工時」、「回收紙箱做公益」，到「增加外勞比例」四管齊下，從根本解決產業問題。

許舒博表示，受新冠疫情影響，今年出現嚴重缺櫃及運費飆升現象，國外相關原物料行情大漲，工業用紙需求尤甚，紙箱價格從年初至今已漲 15%，花卉或水果出貨總成本增加很多；且水果與花卉講求新鮮，若無法如期外銷出貨，恐因此流失訂單，對台灣外銷長遠來看傷害很大。

為幫商總旗下百工百業解決缺箱問題，許舒博今日祭出四大解方，第一，商總已行文要求經濟部調整工業用紙供貨比例，既然外銷量已減少，就將原本供應外銷的紙板，先移給國內使用，解決業者燃眉之急。

第二，商總行文勞動部要求比照口罩國家隊，得依勞基法第 32 條第 4 項、第 40 條，放寬加班工時，並將紙器業者列入勞基法第 36 條第 4 項行業別，得於每 7 日週期內調整例假。

第三，呼籲全民做好紙箱回收，將家中不要用的紙箱，送給社區專做回收的弱勢族群，提高紙箱回收率，就能降低回收價格。

第四，紙器業為傳統勞力密集型製造業，工廠大多是年齡 50-60 歲的中年員工，沒有年輕人願意投入，要長遠解決缺箱問題，建議經濟部工業局要將紙器業外勞申請比例提高到「3K5 級制」的 A + 級 (35%)，才能讓產業未來不斷鏈。