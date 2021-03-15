〈達方展望〉三大事業需求佳 全年營收估增2-3成 挑戰300億元

達方 (8163-TW) 董事長蘇開建今 (15) 日表示，目前上半年訂單掌握度佳，鍵盤動能延續、高容 MLCC 也反應需求強勁調漲，加上綠能佈局及併購效益逐步顯現，法人估，達方全年營收估年增 2-3 成，將達 280-300 億元，獲利也可望同步成長。

各事業來看，蘇開建指出，鍵盤上半年延續去年強勁需求，並持續提高背光鍵盤等高價產品滲透率，而目前下游的系統廠有缺晶片、面板等狀況，但達方本身沒有此問題，隨時都能出貨滿足品牌客戶需求。

整合元件材料 (ICM) 部分，蘇開建透露，高容、高價的 MLCC(積層陶瓷電容) 需求也很暢旺，產能到第三季都是滿載，加上成本上漲，部分產品也陸續在 3、4 月調漲；轉投資的天線元件廠詠業 (6792-TW) 同樣持續朝高價值產品線發展，目前也已送出轉上市申請。

綠能產品方面，蘇開建指出，目前除了既有的電動自行車 (E-Bike) 需求外，4 月起也將開始合併自行車車架廠太宇科技的營收，目前預估整體訂單可望成長 5 成，綠能事業百億元的營收目標可望提前達陣。

不過，蘇開建也坦言，電動自行車受到缺料問題較嚴重，電池芯及部分零件交期由過往 3-6 個月，拉長至 10-12 個月以上，恐要到年底甚至是明年才會舒緩。

而因應需求成長，達方三大事業也同步增加產能，除了生產鍵盤的北越廠外，南越電動自行車整車廠，預計明年底開出，每月將增加 200 萬台的產能，MLCC 也會針對高階產品線產能去瓶頸化，今年可望增加 2-3 成的產能。

蘇開建表示，下半年比較不確定、有待觀察，但達方已經進入逐漸邁入第二階段成長，綠能跟整合元件材料事業貢獻明顯增加，成為新的營運動能，預估今年各產品營收占比，鍵盤 50-55%、整合元件材料 (ICM) 維持 15%，綠能成長至 30%。