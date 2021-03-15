〈聯合再生展望〉轉型跨界系統商 洪傳獻：未來五年持有電站容量達1GW

聯合再生 (3576-TW) 董事長洪傳獻今 (15) 日指出，自三合一以來，公司積極轉型，期望從過往純製造商跨入開發系統商，預計未來五年內將開發、建置並持有 1GW 的太陽能電站資產，每年電費收入估計可達 55 億元。

洪傳獻表示，聯合再生三合一已兩年半，從過往三家純製造業，跨入系統整合商，也碰巧搭上台灣面臨能源轉型，依據政府規劃，今年國內太陽能裝置量將達 3GW，2025 累計裝置量將達 20GW，隨著政府釋出更多土地，國內開發系統商、模組廠均會受惠。

洪傳獻認為，太陽能產業景氣波動大，聯合再生過去由於產業因素，獲利能力相對受限，期望轉型後，讓聯合再生轉換成擁有固定資產、收益的公司，創造長期穩定獲利。

聯合再生目前已取得包括台鐵基隆七堵、彰濱崙尾東、台南停車場、高雄生命館、台灣自來水、宜蘭屋頂掩埋場等公標案，在台灣市占率高達 60%，期望在三年內完成建置並持有 500MW，五年內達 1GW。

洪傳獻強調，聯合再生主要從事 EPC Manage，與工班、接線等並沒有直接關係，看好該商業模式可讓聯合再生與更多夥伴合作，為集團創造更高的價值。