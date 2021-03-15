中華電Q3建置開放式實驗網路 擴大校園徵才釋出逾70個5G職缺

中華電 (2412-TW) 今 (15) 日舉行產業交流會，宣布第 3 季建置 O-RAN(開放式無線接取網路)實驗網路，將再導入國內外廠牌 5G 核心網路，此外，因應 5G 發展擴大校園徵才，擬釋出逾 70 個職缺，預計 4 月下旬辦理面談。

中華電今日舉辦「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊 5G Small Cell IoDT 產業交流會」，並發布 5G/4G Small Cell 互通性測試規格白皮書，開放 5G Small Cell IoDT(互通性開發測試) 實驗網路，提供網路環境給業者進行 5G 小型基地臺設備開發測試。

中華電目前可提供愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia) 的 5G NSA(非獨立組網) 架構核心網路，第 2 季可提供 SA 架構核心網路，規劃第 3 季建置 O-RAN(開放式無線接取網路)實驗網路，除有兩家國際設備大廠外，預計再增加其他國內外廠牌的 5G 核心網路。

執行副總林榮賜表示，中華電扮演整合者、賦能者、驗證者等角色，5G Small Cell IoDT 實驗網路將可提供國內相關產品開發夥伴，針對功能性、效能性進行端到端驗證測試，藉此促進 5G 相關產業發展。

中華電因應 5G 發展，擴大招募 5G 應用人才，初步先釋出約 74 個職缺，領域包括 AI、大數據、IDC + 雲端、企業客戶技術、IOT、資安、固網寬頻、行動寬頻、經營與行政管理、MOD+OTT 以及業務等。

董事長謝繼茂表示，2021 年中華電將以「5G 與轉型」做為雙軌策略主軸，除加速 5G 建設、相關 5G 智慧應用，也會透過併購強化自主能力，透過合作夥伴共同建構智能 5G 雲服務平台等雲端垂直應用服務；5G 及 IoT 垂直雲端發展應用，是企業數位轉型基礎，除台灣市場外，未來也將持續拓展海外市場，向海外輸出台灣 5G 智慧應用經驗。