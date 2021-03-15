國產去年本業獲利登峰EPS 1.9元 擬配息1.5元

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (15) 日公告去年財報，毛利率以及營業淨利均創歷史新高，純益倍增來到 24.73 億元、每股純益 1.9 元同寫歷史次高，公司也決議每股擬配息 1.5 元，歷年現金股利最佳，若以今日收盤價 25.05 元計算，現金殖利率近 6%。

國產去年營收 188.78 億元，年減 0.7%、不過，毛利率 16.9%，年增 10.1 個百分點、營益率 12.3%，年增 10.3 個百分點、稅後純益 24.73 億元，年增 124%，每股純益 1.9 元。

國產去年每股純益 1.9 元僅次於 2017 年 2.01 元，對此，國產解釋，當年主要有處分台北廠南基地的業外收益，但若以本業來看，去年在擇優出貨策略下，毛利率大躍進寫歷史新高，一舉帶動毛利、營業淨利、營益率同創高。

在去年獲利繳出佳績下，國產董事會也決議每股擬配息 1.5 元，除了是現金股利的歷史新高紀錄外，配發率接近 8 成，也是近 5 年最佳。

此外，國產也公告，董事會授權董事長於 25 億元之額度內，購置不動產擴展業務，同時發行有擔保公司債，金額規模最高 20 億元。

國產表示，看好台南、高雄一帶廠辦及房產建案需求，加上配合政府的「大南方計畫」，均將帶動南部混凝土市場需求，因此著手尋找適合的土地不動產，因應未來擴廠所需。