柏文去年EPS 5.67元創4年來低點 今年強化展店拚成長

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 今 (15) 日董事會通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 4.01 億元，年減 14.69%，每股純益(EPS)5.67 元，EPS 創 4 年來低點，不過，去年第四季每股純益 1.67 元已是 3 季來高點，疫情衝擊明顯緩和，展望今年，將啟動歷年最強勁展店計畫，力拚回到成長軌道。

受到疫情影響，柏文去年合併營收 36.8 億元，僅年增 4.33%，營業毛利 11.3 億元，年減 1.35%，毛利率 30.7%，年減 1.77 個百分點，但因管理費用年增達 17%，使營業利益 5.51 億元，年減 14.72%，營業利益率 14.98%，年減 3.35 個百分點。

就第四季來看，柏文合併營收為 9.78 億元，年增 7.12%，營業毛利 3.15 億元，年增 2.94%，毛利率 32.21%，年減 1.33 個百分點，營業利益 1.61 億元，與去年持平，營業利益率 16.41%，年減 1.16 個百分點，稅後純益 1.18 億元，年減 3.28%，每股純益 1.67 元，為 3 個季度以來高點。

展望今年，柏文強調，今年將啟動歷年最強展店動能，規劃全年拓展 9-10 處新營運據點，屆時展店數將是歷年最多，同時，也力拚同店成長，致力於提升會員續約率和購課滲透率。

柏文說明，健身工廠針對首次入會的會員，推出私人教練課程優惠購課方案，並已推出自有品牌商品 PW，後續將開發各種滿足會員健身需求的自有商品。