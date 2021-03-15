為何暫緩囤房税修法？ 財長：需靠地方政府調整税基配合

政府打炒房修法推「房地合一稅 2.0」出重拳，但對於在野黨立委疾呼的囤房稅卻按兵不動，財政部長蘇建榮今 (15) 日與媒體茶敘時重申，囤房税牽連範圍甚廣須審慎研議，且必須考量税率與税基兩大層面。

立法院財委會 17 日將邀請財政部與轄下公股事業進行業務報告並列席備詢，面對在野黨與部分學者對於財政部不推囤房税的質疑，蘇建榮今天親上火線說明政府暫緩推動囤房税的立場，直言囤房税不只是税率問題，還要配合地方政府提高税基，雙管齊下才有成效。

蘇建榮說，房屋税率是全國一體適用，但仍需地方政府合作調高税基，換言之，只靠中央調高税率、地方政府税基沒有適度調整就貿然推動囤房税修法，不但無法打擊炒房，房東成本轉嫁還可能因此傷及全台約 80 萬名的租屋族。

蘇建榮指出，目前的房屋稅條例涵蓋「囤房税」機制，我國目前囤房税最高可達 3.6%，遠高於國外約 1~2% 税率，但仍無法有效打擊多屋族囤房，最大原因在於地方政府税基沒有適度調整，甚至部分縣市還下修税基；換言之，目前税率對於抑制囤房效果有限，關鍵在於税基。

蘇建榮說，比起税率目前大多數國家更重視税基評定，但目前我地方政府還在沿用 20 多年前的税基課稅，無法反映真實的房價狀況。