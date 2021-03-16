〈貴金屬盤後〉公債殖利率降 市場靜待Fed會議結果 黃金回穩登近2週高點

週一 (15 日) 交易，黃金期貨價格收登近 2 週高點，係因美國公債殖利率下降，投資者靜待 Fed 本週貨幣政策會議結果，以探詢黃金下一步行動的線索。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 認為，「就算沒有結束，黃金近期的拋售行動也可能會暫停一下。」

由於債券殖利率，尤其是實際利率，在經過近期上升後開始橫盤整理，黃金當前水準「看起來很黏滯，因為這水準是自去年春季以來高度擁擠區域。」

「我們相信黃金長期方向仍向上，若果真如此，那麼值得注意的是，1700 美元水準將會被證明是一個休息點，接著成為夏季叩關 2000 美元的跳板。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 9.40 美元或近 0.6%，收每盎司 1729.20 美元，為交易最活躍契約自 3 月 2 日以來最高收盤價。

5 月白銀期貨價格上漲 38 美分或近 1.5%，收每盎司 26.29 美元。

週一美國經濟數據公佈後，黃金價格出現波動，最終抵銷了稍早部分漲幅。紐約 Fed 週一公布，3 月帝國製造業指數自前月的 12.1 上升至 17.4。

黃金上週收高 1.3%，白銀也上升 2.5%，兩種金屬均中止先前因公債殖利率上升而引起的連續 3 週價格跌勢。公債殖利率上升部分原因是大眾預期經濟復甦加速，引發了通膨擔憂。公債殖利率上升不利黃金，因黃金不孳息，即持有黃金的機會成本會上升。

10 年期公債殖利率下降 2.1 個基點到 1.614%。公債殖利率與價格成反比。

Sevens Report Research 分析師週一表示，「黃金經歷近期回調後，正試圖回穩，但倘若公債持續大幅下跌，使殖利率飆升，那麼黃金將不可能守住近期低點。」

黃金投資者正在等待 Fed 為期 2 日的貨幣政策會議結果。Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 認為，本週會議預計不會做出政策改變，「但交易者將密切關注 Fed 對經濟成長評論與通膨前景。」

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上升 0.8%，收每盎司 1209.50 美元，上週漲逾 6%。

6 月交割的鈀金期貨價格上漲近 0.6%，收每磅 2373.70 美元，上週上揚 1.4%。

5 月交割的銅期貨價格幾乎持平，收每磅 4.1405 美元，上週收高 1.7%。

有黃金支持的 SPDR Gold Shares ETF 週一上升 0.4%。Ash 表示，黃金 ETF 的資金流出仍持續，但速度已放緩，「意味著去年創紀錄的大量買家對目前的價位不感到恐慌。」