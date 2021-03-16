類股輪動到何時？三大關鍵決定科技股買點

隨著美國經濟成長展望樂觀，近期美國長債殖利率持續走升，小摩周一 (15 日) 表示，現階段出售週期類股，配置醫療、科技類股還為時過早，未來 PMI 指數過高峰、週期性類股營收成長，以及殖利率放緩後才是關鍵。

摩根大通策略師 Mislav Matejka 周一於電話會議中表示，經歷過去一年的強勁表現後，經濟復甦最大受惠者週期性類股的估值開始顯得過高。

數據顯示，過去 11 個月歐洲週期性類股表現優於醫療、科技類股，漲幅高達 57%。由於週期性類股整體估值過高，大部分醫療、科技類股表現可能還未跟上。

小摩表示，現階段要轉換配置還過早，當採購經理人指數 (PMI) 達到高峰、週期性類股營收成長減緩，以及殖利率走緩後才是轉換至醫療、科技類股的好時機。

小摩表示，目前週期性類股營收動能接下來幾季將持續加速，就 PMI 而言，全球經濟復甦並不同步，中國近期可能已達到頂峰、美國逼近高點、歐洲則有望在夏季回升，意味著 PMI 指數創高仍需時日。

此外，小摩認為，債券殖利率上升階段尚未結束，短期內聯準會可能致力於壓低利率，然而隨著經濟成長，未來聯準會很可能接受更高的殖利率水準，因此只要殖利率持續上升，就不應該出售週期性類股或資產。

另一方面，小摩表示，儘管價值股漲勢洶洶，但仍具吸引力，並聚焦於金融股、經濟重啟相關類股。