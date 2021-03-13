殖利率上升、美股大跌末日將至？研究：股債市連動不是鐵板一塊

美債殖利率走勢牽動近期股市走勢，投資人擔心一旦通膨威脅化為現實，促使聯準會 (Fed) 緊縮銀根，美股將迎來大跌。不過研究機構和投資銀行對此有更細緻而分歧的解讀。

隨著美國總統拜登簽署 1.9 兆美元刺激法案，提高經濟成長和通膨升溫預期，10 年期美債殖利率周五 (12 日) 再度躍升至 1.6% 以上，打壓科技股反彈走勢，那斯達克綜合指數、費城半導體均收黑；價值股受青睞，道瓊收高，本周數度創新高。

過去一個月以來，經通膨調整後的實質殖利率持續上升，科技股估值持續修正走勢，那斯達克 100 指數 (那斯達克綜合指數不計金融股外前 100 檔股票) 一路走低。

Ned Davis：殖利率若達 2%，那斯達克 100 將回跌 20%

分析師開始討論，假如美債殖利率持續上升並升抵 2%，科技股會跌得多深？而 Ned Davis Research 全球總經首席策略師 Joe Kalish 的預測跌幅達到 20%，而目前那斯達克 100 指數已從高點回跌 6%。

Kalish 表示，企業獲利殖利率和預估公司債殖利率走勢從 2014 年至今保持同步。在此條件下，當美債殖利率達到 2%，Baa 級 (最低投資級) 的公司債殖利率將攀升到 4.5%，那斯達克 100 指數累計需下跌 20%，才能保持一致。

即使風險存在，Kalish 仍對美股保持樂觀看好小型股跑贏大型股，價值股優於成長股。Kalish 從另一項估值指標 — 現金流利潤率 — 觀察指出，1990 年代至今的企業現金流量持續改善，資金成本隨利率下滑，而經濟利率上升。

高盛、德銀：美債與科技股連動不是鐵板一塊

高盛和德意志銀行的研究顯示，債券與美股的關聯性並非鐵板一塊。高盛策略師說，利率變化只能解釋成長股報酬優於價值股 (2018 年至今跑贏 19%)，但同期間景氣循環股報酬勝過防禦股 54%。

換言之，驅動科技股表現的是產業趨勢，而非債券。

德意志銀行也指出，科技股和債券從 2015 年至今的關聯度為零。和殖利率最密切相關的是金融股和能源股 (呈現正報酬)，以及房地產和公用事業股 (呈現負報酬)。

華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 表示，即使殖利率上升、通膨疑慮存在，這些由財政刺激措施帶來的疑慮，將被美國經濟實力和美國企業獲利改善所掩蓋，美股今年可望再漲 10%。