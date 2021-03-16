〈緬甸政變〉UNIQLO、GU合作夥伴工廠疑遭縱火 產品生產時程延誤

根據《日本經濟新聞》16 日 (週二) 報導，旗下擁有 UNIQLO、GU 等快時尚品牌的日本迅銷公司 (9983-JP)，其生意夥伴在緬甸的成衣加工廠疑似遭到縱火。

迅銷 16 日表示，14 日晚間在仰光五處工廠當中有兩處發生火警，有可能是遭到縱火。目前正在確認災情，據悉在現階段沒有人員傷亡。

根據日本經濟新聞 15 日 (週一) 報導，由於緬甸軍事政變所引發的抗議示威活動持續進行，導致迅銷在緬甸當地的合作廠商出貨發生延誤。不過迅銷未具體說明，哪些品項受到影響，以及延誤狀況。

緬甸軍方 2 月 1 日發動政變，而在 3 月 15 日之前也已針對六個地區發出戒嚴令，日本企業在緬甸當地的生產，可能會受到影響。

根據迅銷公開的廠商名冊，截至 2020 年 3 月，在緬甸當地共設有六個成衣加工廠，其中有五個位在緬甸最大都市仰光。

緬甸部隊實施的武力鎮壓，在仰光當地大量成衣加工廠聚集的地區造成多數死傷。迅銷說明生產延誤的理由時提到，「由於外出禁令的影響，使得成衣工廠的員工們無法出門上班。」

對迅銷整體而言，緬甸的成衣加工廠只占 2% 比例很低。不過緬甸一連串的混亂局面，也很可能給迅銷的生產帶來長期間的影響。