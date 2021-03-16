三星晶圓廠停工影響 Q2全球手機生產估計減少5%

《日本經濟新聞》16 日 (週二) 報導，南韓三星電子位在美國德州奧斯汀的晶圓工廠，由於暴風雪所造成的停電到今 (16) 日已整整停工一個月。高通 (QCOM-US) 委託三星生產的手機晶片也出現供給停滯狀況。受此影響，集邦科技 (TrendForce) 預估 2021 年 Q2 的全球智慧型手機生產將減少 5%。

如果綜合該公司的其它預測數字，以單純計算來看有 1700 萬支的手機生產受到影響。

三星位在德州奧斯汀的晶圓代工廠，除了生產高通的手機晶片，也有生產自家 OLED 面板與 CMOS 影像感測器的驅動 IC 等。

由於高通的通訊晶片在手機市場有相當高的市占率，也因此對於手機生產造成很大衝擊。另外三星的 OLED 面板也供貨給美國蘋果 (AAPL-US)，所以 iPhone 生產也可能受到影響。

集邦科技分析，三星奧斯汀工廠很難在 3 月復工。如果光看 5G 規格的智慧型手機生產，估計全球 4 到 6 月的產量將下滑 30%。

三星方面也在日前表示，該公司正在進行生產設備的檢查與維修，但估計恢復正常生產還需要一段時間，安全是優先考量、會努力儘早回到正常狀態。