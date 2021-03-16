進口車銷售熱 汎德永業Q3前可望順利交車 全年成長上看10%

進口車商汎德永業 (2247-TW) 去年每股純益創 4 年新高，對於 2021 年仍表態樂觀，儘管車市龍頭和泰車 (2207-TW) 下修總車市規模，但汎德永業持續看好進口車銷售，並指出 9 月前主要經銷品牌保時捷均可如期交車，而代理品牌 BMW 第三季前也將即時完成交車，營收動能無虞。

法人認為，在進口車市需求持續熱絡以及如期交付接單的情況下，汎德永業今年營收可望續增 5-10%。

全球車廠今年以來出現缺乏車用晶片的疑慮，不過，汎德永業說明，主要銷售品牌保時捷和 BMW 相對不受影響，且船期均未受海運市場缺櫃衝擊，或許在第二季部分 BMW 接單可能略延至第三季交車，但大致都在交車時程中。

另一方面，汎德永業經銷主力品牌保時捷至 9 月底前均將如期交車，目前 Taycan Turbo S、Taycan Turbo、Taycan 4S 銷售十分火熱，而台灣保時捷又將引進全新的 Taycan 入門車型，因訂價十分具市場競爭力，預收單相當踴躍，汎德永業表示，第二季即可正式抵台開始交車。

而在電動車的趨勢下，Porsche 已發表全新電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo，為 Taycan 純電跑車系再添一名生力軍，汎德永業看好，此將有助於 Porsche 擴大電動車市版圖。

汎德永業去年合併營收 395.62 億元，年增 17.23%，營業毛利 47 億元，年增 18.12%，毛利率 11.88%，年增 0.09 個百分點，全年稅後純益 10.71 億元，年增 46.37%，每股純益 14.5 元，創 4 年來新高，也是連續 7 年賺逾 1 個股本。