〈焦點股〉IC設計族群獲資金點火 敦泰連拉4根漲停

投信連 11 天加碼台股，作帳行情火力全開，IC 設計族群今 (16) 日再度獲得資金點火，包括敦泰、天鈺、松翰、威盛、九暘、驊訊等 10 多檔全面噴出漲停，其中敦泰已連拉 4 根漲停，創併旭曜後新高，高價股瑞昱、聯詠盤中也有 2% 以上的漲幅。

台股今天續呈高檔震盪，權王台積電走勢疲弱，在平盤附近整理，反觀 IC 設計族群匯聚多方人氣，包括敦泰、天鈺、威盛、聯傑、海德威、太欣、凱鈺、松翰、普誠、驊訊、佑華、九暘、安國、晶宏等，盤中全面亮燈漲停，買氣熱絡，而聯詠、瑞昱也維持走高的態勢，IC 設計為盤面多頭指標股。

面板驅動 IC 漲價效益發酵，市場看好台廠獲利成長空間將放大，其中，敦泰獲得投信、自營商連日買超，股價表現剽悍，今日再拉出第 4 根漲停，衝上 148.5 元，改寫併旭曜後的歷史新高。敦泰 2 月營收 14.68 億元，月增 8.07%、年增 60.84%，累計前 2 月營收 28.26 億元，年增 60.75%。

在市場買盤追捧下，天鈺也連續 2 天噴出漲停板，達 256.5 元，同步創歷史新高價。天鈺 2 月稅後純益 2.2 億元，月減 9.1%、年增 1246%，EPS 1.23 元，累計前 2 月稅後純益 4.62 億元，EPS 2.53 元。

此外，受限高通晶圓代工產能吃緊，市場傳小米、OPPO 等中國業者急向聯發科求援，隨著轉單湧入，聯發科第一季合併營收有機會突破千億元，改寫歷史新高。聯發科今日股價在盤面上表現，但買盤追價力道有限，漲幅在 1% 以內，站穩 900 元關卡。