台股重登16300點 投信作帳連12買 三大法人土洋對作買超2.75億元
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美股周一全面收高，台股今 (16) 日高檔震盪，台積電續盤整，上檔壓力沉重，不過，IC 設計股獲資金點火，加上主要權值股回穩，帶動加權指數終場上漲 63 點，收 16313 點，成交值略放大至 2959 億元。三大法人今天呈土洋對作，共計買超 2.75 億元，投信已連 12 買。
觀察籌碼面，外資今天持續賣超 11.57 億元；投信作帳行情火力全開，今天再買超 5.92 億元，為連續 12 個交易日敲進；自營商同步買超 8.45 億元。三大法人合計買超 2.75 億元。
美債殖利率自 13 個月高點回落，美國晶片股周一領軍大漲，道瓊、標普二大指數續刷新歷史新高，不過，台積電今日早盤一度出現棄息賣壓，最低跌至 607 元，但在多空拉鋸下，收盤小漲 0.3% 收 613 元，5 日線失而復得。
其他權值股方面，聯電盤中也一度翻黑，但在低接買盤進場下，最高漲至 49.15 元，終場收 48.3 元，漲幅 0.3%；聯發科、鴻海、台達電、日月光投控吸引資金進駐，股價上漲 1-2%；而大立光、台塑、國巨、統一、國泰金、中鋼等則在盤面下震盪。
投信季底作帳幫襯多頭行情，IC 設計族群再度成為人氣指標，包括敦泰、天鈺、松翰、威盛、九暘、驊訊等 10 多檔全面噴出漲停，其中敦泰挾驅動 IC 漲價利多題材，股價已連拉 4 根漲停，創併旭曜後新高，高價股瑞昱、矽力 - KY 也有 2% 以上的漲幅。