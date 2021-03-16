購屋房貸怎麼挑 外銀傳授三訣竅找出合適商品

多數人買房必須仰賴房貸幫忙，面對市場琳瑯滿目的房貸商品，怎麼挑選有訣竅，星展銀行 (台灣) 建議，選擇房貸時可從利率、額度與還款年限三大面向進行通盤考量，較有機會找到合適的房貸商品。

星展銀行 (台灣) 消費金融處負責人孫可基表示，買房須回歸自己的經濟條件及購屋計畫，選擇房貸則應考量利率、期望貸款額度，以及貸款年限三大要素。

孫可基進一步指出，如果希望貸款額度高，則利率也會跟著提高，如果想將繳款年限拉長，相對必須付出更多利息；因此選擇房貸前，應通盤考量自身需求，方能決定三項要素的優先順序，進而選擇最適合自己的房貸方案。

星展銀行 (台灣) 提醒，民眾在買房前應先評估未來房貸佔收入比例，避免房貸負擔過重，一般來說，房貸月付金額應低於個人收入的 6 成，並小於家庭總收入 4 成。

假設一個家庭月收入約 8 萬元，每月房貸支出應低於 32,000 元比較合適；而用貸款 8 成、年限 20 年的房貸計算，看屋時應選擇總價約 800 萬元的物件較為合適。

孫可基指出，想取得良好的房屋貸款條件，可以從增進房屋外在因素和個人內在因素兩個方向著手，其中外在因素包含房屋地點、房屋型態、屋齡等房屋條件，位於精華地段、非套房形式且房屋產權完整 (如透天厝)、屋齡較新的物件，對取得良好貸款條件較為有利。

內在因素方面，貸款人則需要擁有良好的信用、穩定的收入來源，以及增加與銀行往來紀錄。

在貸款年限部分，除了市場 20 年或 30 年期的傳統指數型房貸外，星展銀行 (台灣) 針對購買自用住宅的首購族推出貸款期間最長 40 年的房貸專案，同時還有理財型房貸等多元豐富的專案選擇。