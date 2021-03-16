【鍾國忠專欄】三大因素壓抑台股動能

(一) 日量能逐月遞減中

過完農曆春節長假後，投資人應該更有感覺，台股操作有點難度，且個股的股價續漲力道更不如往常。

當然關鍵就在量能變化，一月份上市日均量約 3713 億 (月底收盤 15138 點)，二月份上市日均量約 3472 億 (月底收盤 15953 點)，而三月份上市迄今日均量約 3013 億 (指數暫在 16300 點附近)，從這 3 個月可分析出，每月日均量持續下滑，2 月減少 6.5%，3 月減少 13%，量能縮減有逐月擴大的跡象，台股從去年 10 月起迄今已連漲約 6 個月，當量能出現遞減時，可想而知，操作就會相當不易。

(二) 三大因素壓抑台股動能

這段時間之所以會如此走勢，在不考慮國際因素問題，最主要有 3 個因素影響，以下扼要分析：

1. Q4 財報 (年報效應)：由於 3/31 前，各上市櫃公司將公布去年第四季財報 (即年報完成)，營運較佳的公司多已提早陸續發布，對於原本營運很好的產業公司，此時除非有驚人之舉，否則光芒將不易掩蓋先前已公布財報的大型權重公司表現，相反地，現階段反而會較反應去年 Q1 非常差的產業，因為到了去年 Q4，有些產業已擺脫「慘」字，但畢竟大權重的公司集中在電子股上頭，指數多數呈現高檔震盪整理。

2. 節稅與繳稅效應：雖然去年的收入早已有個譜，但現階段有些高資產者已在為報稅做準備，尤其一些高科技產業公司去年股價漲多，高資產者面對即將到來的報稅季，傾向部分賣股求取現金，以備繳稅，時間拉長，甚至有些公司已過旺季，投資人賣完個股後，也不會馬上買回，但如果公司營運很好，投資人賣股繳稅賣壓過了之後，還會再低檔買回。

這部分的股價反應，可從最近超高價股反應最明顯，農曆過年前後，市場都在提「千金」公司，也提到歷史以來，最多家的千金公司時代，但截至目前為止，千金公司只剩 4 家，上櫃只剩下 2 家，共 6 家公司，且全部都是電子公司，傳產股更從有千金變成沒有半家，大盤離高點不到 5%，但超高價公司有些股價高檔拉回修正已逾 2 成，如果從目前日均量 3013 億，再跟一月份上市日均量約 3713 億相比較，量的衰退幅度也約 2 成，換言之，超高價股是首當其衝且受影響最大的族群之一，短線這部分持股比重暫時不宜過高。

3. 清明節的節氣與連假效應：對操作多年的投資人而言，有些人會另有「節氣」的考量，尤其今年清明節有連假 4 天，對資深投資人而言，3 月份最後一周要同時面對財報、節氣與連假效應，因此台股 3 月後半段，將有不少的動能受到壓抑，此時此刻投資人就是要更精選個股，汰弱留強來因應。