〈台股風向球〉投信季底作帳幫襯多頭行情 提防美債殖利率警鐘

上周台股指數隨著美股科技股轉強、台積電止跌回穩和大型金控股大漲的帶動下，周漲近 400 點，周線終結連 2 黑，不過，近來美債殖利率波動對美股影響劇烈，法人認為，接下來投信趕季底作帳行情可望拉抬中小業績股表現，大盤可望維持高檔偏多輪動，但提防美債殖利率隨時可能敲警鐘，造成大型電子股和大盤震盪更加劇烈。

從籌碼面來看，外資過去一周轉為買超 19.2 億元，賣股壓力緩和，投信則連 10 買，明顯在趕季底作帳。

不過，外資一周買超前 10 大標的有 6 檔是金控股，對新光金、國泰金、中信金、開發金、兆豐金和元大金合計買超金額達 80.5 億元，但尚未積極回補電子股，反而續賣聯電 10 萬張、華邦電 4.2 萬張、台積電 3 萬張、和碩 3 萬張，世界和欣興均超過 1 萬張。

法人認為，在外資尚未積極回補大型電子股前，大盤暫難脫 2 月 26 日跳空缺口間的震盪格局。

全球金融市場上目前最關心的還是長天期債券殖利率問題，上周五美國 10 年期公債殖利率衝高至 1.642%，逼近一年新高，由於殖利率上升恐令部分資金轉向債市，再加上通膨使投資人預期成長型公司未來收益恐受壓抑，美股科技股上周五再度轉弱。

法人認為，長天期債券殖利率上揚議題，雖充斥各種偏樂觀的解釋，但股市還是陷入劇烈震盪，投資人需等待市場消化訊息面，在此之前，就是時間換取空間。

未來一周國內大事有 3 月 17 日台積電將除息，台指期結算，而目前 3 月選擇權最大未平倉量落在 15600 點和 16500 點。

台灣央行將於 3 月 18 日召開第一季理監事會議，雙率政策、房市議題均為市場關注焦點。

永豐投顧認為，由於目前指數已站穩萬六關卡上，短期難有連續衝刺力道，建議可留意法人籌碼相對聚集的傳產族群。