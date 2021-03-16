〈房產〉北市獎勵危老改建去年申報件數大爆發 民生社區卻毫無動靜

台北市危老政策積極推動，統計至 2021 年 2 月 18 日已核准 448 件，其中較大規模的開發包括信義行政中心、整棟式的飯店、老舊辦公大樓，甚至是幾棟透天厝就申請危老改建，但即使台北市的危老改建火熱，房價水準較高的民生社區卻靜悄悄，尚未看到危老政策發酵。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，民生社區危老案無動靜有幾個原因，包括住宅環境優良，不像一些早期開發區域住宅環境複雜，改建需求較殷切；另外，社區住戶可能滿意外在住宅環境，導致區域內一直有整合者在談改建，但能順利成案的少之又少，較成功的案例就是區域內的國宅海砂屋都更改建案例。

曾敬德指出，以前都更從整合到改建完成，7 年有成算是十分幸運，不過危老政策推出後，排除不同意戶後可加速推動，因此推動狀況順利，而有些產權單純的辦公大樓、受疫情重創的飯店業與透天厝等，都趁此波危老政策順利爭取到高額容積獎勵改建，有些甚至已經請領到建照開始預售推案，對比花了 20 年才順利改建落成的永春個案，危老政策推動上的確相當成功。

危老案在台北市如火如荼的推動，信義全球資產統計，北市累計至今年 2 月已經有 448 件通過審查，光是去年就有 296 案通過，2020 堪稱危老政策的爆發年。

近期北市公開的新建案中，包括中正區「富邦醴仁」、松山區「衍見築」都要挑戰區域新高價，「富邦醴仁」為整合長達 17 年時間的合建案，每坪開價 180-216 萬元，後者則為危老改建案，每坪開價 180-200 萬元，也是近期兩個直接挑戰每坪 200 萬開價的重建案。

統計顯示，即使北市危老案熱鬧滾滾，台北市優質住宅區民生社區卻顯得靜悄悄，觀察台北市的都市計畫審議地圖，近三年的危老案申請地點沒有一處在民生社區之中，反觀中山區去年就有 42 件危老案通過審查，兩者形成強烈的對比。