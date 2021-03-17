房市329檔期全台推案量突破6600億元 年增逾4成

在剛性購屋需求不滅下，建商推案信心依舊，加以建商延後推出的建案出籠，推升房市 329 檔期全台推案量突破 6000 億元大關，創近 3 年新高，年增幅度達 41.77%。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案統計，329 檔期六都、新竹推案量破 6600 億元，較去年同期成長超過 4 成，主因雙北精華地段案量大爆炸，以及受惠台積電 (2330-TW) 擴廠議題拉抬台南案量衝高，成此次黑馬區塊。

今年開春就開紅盤，329 檔期六都有超過半數縣市推案量成長，其中台北市推案量成長近 1 倍，信義區、大同區及文山區三大「百億元級」建案量體加入，是北市精華地段少見的大基地釋出，讓今年案量衝到近 2000 億元，信義計畫區罕見的預售豪宅案「玥隱信義」，開價有望上看 200 萬元起跳，

去年初受到疫情影響頗大的新北市，今年重返榮耀，恢復以往推案 1000 億元量體水準，近幾年受惠江翠北側重劃區推案的板橋區，今年大量體建案反而集中舊市區，市區房價有多少支撐力值得期待，鄰近北市的重劃區也有不錯表現，像是三重二重疏洪道重劃區右側及新店央北重劃區，都各有超過百億元的量體登場，其中三重二重疏洪道重劃區右側不乏有冠德、順天等知名建商插旗，推出小宅產品，房價上看 6 字頭應不是問題。

北市松山區推出「衍見築」案挑戰區域新高價，每坪開價 180-200 萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

桃園市 2021 年整體案量小幅上漲約 4 成，近兩年推案大熱區龜山 A7 重劃區在線個案已高達 40 餘個，賣壓不小，建商進場力道略減緩，今年推案亮點集中在生活機能完善的小檜溪重劃區，329 檔期有國建 (2501-TW)、亞昕 (5213-TW) 等二期推案進場，部分品牌建商開價都已 3 字頭起跳。去年新竹房市用火熱兩字形容一點也不為過，但是接連的建案稽查、紅單開罰，讓建商先行轉為低調行事，以房價最高的竹北市來看，329 檔期推案地區都屬較外圍區塊，因此整體 329 檔期案量也隨之下滑，略減近 3 成。

去年傳出投資客大批搶房的台中，今年檔期推案穩住千億水準，漲幅約 1 成，十分穩健，有賴於中捷綠線下月正式通車話題帶動，此次檔期市區、蛋白區有單案百億建案進場，首先台中在地建商 - 豐邑機構在三井 Lalaport 附近推出新案，稀有精華地段，價格上看 4 字頭，另外，總太 (3056-TW) 地產在北屯廍子重劃區推造鎮系列案，近 150 億元的量體，因其基地為台中市政府釋出的公有地，原本標售價格不低，因此進場後成交單價也站上 2 字頭，廍子段正式告別 1 字頭行情。

建設議題以往都是房地產不敗的利多消息，「護國神山」台積電南科擴廠消息、三井國泰安平合作案等等，為台南房市添柴火，看準未來就業人口購屋需求，台積電廠區所在地的善化區有 50 億元的大量體建案「桂田磐古 2 期」進場，同樣也是受惠建設題材利多的高鐵特區，去年新案快速完銷，本次檔期推案也吸引不少關注。

今年推案略減超過 1 成的高雄，329 檔期中大量體建案進場少，因高雄缺工嚴重，土地成本居高不下，種種外在因素讓營造成本估算困難，不少建商轉為保守推案，寧願不推也不要賠錢，觀望氣息濃厚，僅剩大型品牌建商像是興富發 (2542-TW)、龍騰及京城等推案撐場。