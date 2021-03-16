英瑞-KY逾期未付貨款約4.7億元 產能利用率已不到5成

汽車零組件場英瑞 - KY(1592-TW) 今 (16) 日發布重大訊息指出，旗下揚州廠逾期未償付帳款約 4.7 億元，集團資金確實緊張，且目前揚州和柬埔寨二大生產基地產能利用率因缺料已未達 50%，將持續洽談潛在投資者資金到位。

英瑞 - KY 指出，將與貸款銀行進行溝通展延，同時也不排除進行集團瘦身活化資產，以爭取資金到位。

英瑞表示，截至 1 月底，帳上約當現金仍有 2.6 億元，但負責資金調度的台灣總部未達貸款銀行要求條件，同時，向銀行申請展延時需保留一定資金，也導致部分存款被扣押。

另一方面，中國揚州廠發生無法如期償還供應商貨款和部分存款遭申請扣押的情況，英瑞表示，集團資金緊張，且私募籌資進度不如預期，資金有限。

英瑞強調，目前提起訴訟的供應商均是合作不久且金額不大的小供應商，長久往來供應商尚維持持續協調貨款展延；截止去年底，揚州廠逾期未償付帳款約人民幣 1.09 億元 (約新台幣 4.7 億元)。

日前英瑞因供應商訴訟而被申請凍結帳戶，經過積極洽談和解後，尚遭申請凍結限制的賬戶僅人民幣 147 萬元。

英瑞坦言，旗下兩生產基地受限資金不足，造成生產所需原物料短缺，加上難訂到貨櫃、柬埔寨年後疫情爆發等不利因素，目前產能利用率未達 50%，接下來希望以預收貨款方式，對客戶專款專用購料來生產，藉此減輕資金壓力，未來再回復到正常狀況。

至於北美主要銷售據點，英瑞說明，為穩定客戶關係和穩定交貨，目前透過自有資金和應收現金流入直接向其他供應商外購來因應，預計在工廠正常營運後，再逐步減少外購金額。

英瑞強調，仍積極洽談潛在投資者，爭取 9 月底前完成資金到位，同時，與貸款銀行進行溝通，希望展延並修約，並進行集團瘦身、活化資產等，而至去年 12 月底合併應收帳款餘額 6.8 億元，正積極催收中，希望盡早挹注資金。