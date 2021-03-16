童子賢：汽車產業是台灣發展機會 十年內電動車市占率上看三成

電動車商機崛起，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (16) 日出席玉山和碩科技論壇時表示，汽車產業是台灣產業發展的機會，除了電動車外，近年傳統燃油車也逐步朝電子化發展，認為電動車在未來 5 年內占整體汽車市場將達 1 成，十年之內市占可望上看 3 成。

童子賢表示，電動車成長性將以倍數成長計算，但現階段整體出貨量僅幾百萬輛，在整體 1 億台汽車市場中，占比仍低，屬於「小學三年級階段」，但隨著科技持續發展，預期在未來 5 年內，2025 年可望「小學畢業」達到 1 成左右市占，未來 10 年內市占則可望達到 3 成市占。

童子賢進一步指出，汽車是耐久型消費財，與過去掌上型電動、通訊產品 1-2 年就更新一次不同，汽車使用年限短則 5 年、長則達逾 10 幾年，若以 2018 年汽車整體 (含周邊) 產值來看，達逾 4 兆美元，都比半導體、智慧手機產值高，台灣在汽車系統、零組件、模組方面都將有機會參與。

以和碩來說，童子賢表示，和碩過去 6-7 年就默默從事、投入研發，除了電動車外，傳統燃油車電子化也具有龐大商機，但汽車屬於耐久財，在環境因素、耐用程度客戶考驗要求較高，相信隨著市場逐步成長，過往布局將陸續有收成機會。

赴美設廠議題方面，童子賢回應，會與客戶同步，但相關進度則以客戶進度為主。