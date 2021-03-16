業務員若慫恿保戶帶病投保健康險 最重恐遭停止招攬一年

今 (2021) 年第六回生命表將上線，健康險 (即醫療險) 保費恐將大漲 10-30%，金管會今 (16) 日表示，保戶不可帶病或隱瞞病史投保健康險，另外業務員若是為了成交保單，慫恿保戶不實告知，業務員可能會被懲處 3 個月以上、一年以下停止招攬，保險業最重會被罰 1200 萬元。

金管會提醒，消費者投保健康險時，除了應審慎評估自身需求及經濟能力、注意投保商品的類型、疾病及醫療等名詞定義外，等待期間、除外責任及給付上限等重要約定事項也很重要，此外，應據實回答保險公司於要保書上的書面詢問，也就是健康告知事項，以避免投保後被發現告知不實，遭保險公司解除契約而衍生消費爭議。

金管會進一步表示，保險契約是基於最大誠信原則，由要保人與保險公司雙方訂定對價平衡的契約，要保人及被保險人應於投保時，依各要保書訂立的書面詢問善盡告知義務，如是否有「過去 5 年內曾患有高血壓、癌症等疾病」，或「近 2 個月有因受傷接受醫師治療、診療或用藥」等情形，讓保險公司知悉保戶的健康狀況，進而評估相對應的風險。

金管會說明，如果保戶的告知內容有隱匿、遺漏、或捏造不實說明，例如曾罹癌治療、重大傷病住院等，卻沒有告知，讓保險公司減少對承保風險的評估，依保險法第 64 條規定，保險公司在得知保戶不實告知的 1 個月內，或契約訂立 2 年內，可以解除契約。

被保險人帶病投保且未據實告知，就算保險契約訂立後超過 2 年，保險公司已經不可以解除契約，但是依保險法第 127 條規定，保險公司對投保前已發生的疾病，仍可以不負給付保險金的理賠責任。

至於若是業務員為了成交保單，慫恿保戶不實告知、帶病投保，壽險公司會被開罰 60 萬元到 1200 萬元不等的罰鍰，違法的業務員部分，則可能會被懲處 3 個月以上、一年以下停止招攬。