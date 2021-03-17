資本市場前2月旺 投資型保單熱銷年增一倍 年金險最受追捧

據壽險公會最新統計，今 (2021) 年前 2 月資本市場強強滾，帶動投資型保單初年度保費收入熱賣新台幣 584.77 億元，年增 98.4%，又以年金險最旺；不過，傳統型保單初年度保費收入卻大舉衰退 37.7%，影響整體初年度保費收入年減超過一成。

壽險業今年前 2 月總保費收入為 4434.11 億元，年減 13.4%。其中，初年度保費收入 1359.6 億元，年減 11.6%；續年度保費收入 3074.51 億元，年減 14.1%。

為合理區別整體商品經營狀況，針對投資盈虧是否由保險公司負責，保單又分為傳統型及投資型，前 2 月傳統型初年度保費收入 774.84 億元，年減 37.7%；投資型初年度保費收入 584.77 億元，年增 98.4%。

由投資型保單的初年度保費收入看來，其中，壽險投資型保單 178.81 億元佔全險初年度保費收入的 13.2%，但逆勢衰退 8.6%，投資型保單之所以會衝出好成績，主要是年金險大賣 405.96 億元佔全險初年度保費收入的 29.9%，年增率超過 3 倍。

但因為傳統型初年度保費收入合計仍多於投資型，因此雖然投資型保單的初年度保費年成長近 1 倍，受到傳統型銷售持續低迷影響，前 2 月壽險業合計初年度保費收入相比去年同期仍衰退逾 1 成。

壽險公會分析，利變型壽險因宣告利率走低，買氣持續低迷，加上業者考量清償能力的影響，於去年開始陸續停售失能扶助險，才使得今年前 2 月傳統型保單初年度保費收入相較去年同期減少 37.7%。

至於投資型保單大幅成長，則是受惠金融市場表現突出，美、台股持續創高，帶動投資意願熱絡，刺激民眾購買意願，推升前 2 月投資型保單初年度保費收入大舉年增 98.4%。