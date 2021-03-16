後疫情時代如何佈局？美銀青睞小型股和價值股

在政府加快疫苗接種腳步之際，拜登簽署 1.9 兆美元刺激法案，帶動通膨預期急遽升溫。身處在復甦 (recovery)、再通膨 (reflation) 以及重新定價行情 (rerating) 之中，美國銀行 (Bank of America) 建議投資人增持小型股和價值股。

美國銀行策略師 Jill Carey、Savita Subramanian 和 Osung Kwon 表示，美國經濟已進入「週期中期」，通膨率普遍較為強勁，從過去經驗來看，排除科技泡沫，小型股的表現往往優於大型股，價值股則擊敗成長股。

美銀團隊偏好小型股和價值股可從兩項原因說起。他們認為當中有許多企業估值較低，且主動型基金並未對通膨上升做好準備，仍持續增持大型股，因此曝險也相對更大。

今年迄今，追蹤小型股的羅素 2000 指數已漲逾 20%，過去 6 個月的累計漲幅也突破 50%，同期標普 500 指數僅漲近 17%。

美銀口袋名單涵蓋工業、能源、電氣、運輸與金融等復甦受惠股，如凱斯紐荷蘭環球工業 (CNHI-US)、康卡斯特 (CMCSA-US)、艾默生電氣 (EMR-US)、信安金融集團 (PFG-US) 等。