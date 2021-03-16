【安聯投信】聚焦AI 握成長、顧循環 掌握多元商機

全球科技股在疫情、遠距工作需求激增及對 AI 相關應用擴大等推波助瀾下，動能延續去年全年漲勢且持續增溫，像是 MSCI 全球資訊科技、S&P500 北美科技指數迄今過去一年漲幅分別為近八成、逾六成，優於去年底的四成；同樣受惠疫後經濟重啟加速推動的電動車和非科技產業板塊，也在這波 AI 大爆發中持續成為另一關鍵引擎。

這股 AI 浪潮也讓 AI 相關主題相關基金自 2020 年第三季末、第四季開始，受市場資金青睞程度大幅增溫。以安聯人工智慧基金為根據境外基金資訊觀測站，2021 年 1 月國人持有安聯人工智慧基金規模達新台幣 197.25 億元，較 2020 年 2 月激增逾 4500%；以國人持有金額來看，該基金更在去年第四季迅速擠進國人持有境外股票基金前三名。

新秀崛起 創新策略吸引目光

值得注意的是，安聯人工智慧基金被歸類為資訊科技類型，這檔基金本身的年紀明顯比同類型要來得年輕許多，2017 年 3 月 31 日才成立，雖然是新秀崛起，但投資團隊資歷相對資深與老道，憑藉著堅實的研究功力、操盤能耐與敏銳眼光，從創新觀點出發，推出這檔策略上跟別家不太一樣的產品。

從策略上來看，安聯 AI 人工智慧基金經理團隊完整掌握 AI 上中下游的生態系統、從 AI 基礎、AI 應用與 AI 可涉入產業；舉例來說，看好在關鍵流程使用 AI 技術、增進營收或營運效率，可望引領破壞式創新等契機，同時提前瞄準、布署隨疫情發展及經濟復甦帶來的新變化與新趨勢，靈活調整科技、非科技領域配置，並以 720 度全視野的選股策略，掌握更多機會。

根據基金月報等資料顯示，安聯 AI 人工智慧基金在產業布局上，資訊科技類股是主要配置部位，但經理團隊看好的不只有資訊科技，還包括了藉由 AI 技術應用延伸的電訊服務、非必需消費、工業及金融等類股；從區域配置來看，則是高度聚焦在美股市場。

紮實基本功 三關鍵掌握 2020

以 2020 年投資方向為例，安聯 AI 人工智慧基金經理團隊採取 AI 槓鈴投資法，在科技及經濟重啟概念的非科技領域中找到多種投資機會。

從類股配置變化來看可以發現三大關鍵及轉變歷程：其一是經理團隊於年初迅速減碼半導體、拉高現金比重，看好軟體受疫情侷限的契機，逆勢開始伺機拉高軟體相關比重達四成以上；其二是隨後軟體相關板塊在 3 月下旬急速上漲，經理團隊則逐步降低配置、獲利了結。

其三是經理團隊自去年第二季開始，趁循環性主題板塊仍在低檔，經理團隊轉向留意經濟重啟概念股中重視 AI 投資及應用的企業，並陸續投入包含如工業、休閒娛樂、航空等標的。

跨界投資 槓鈴策略握 720 度全視野

在看好長線趨勢上，安聯 AI 人工智慧基金經理團隊認為，後疫情時代帶來五大新科技趨勢，AI 技術功不可沒；AI 是五大新科技趨勢的發展核心，包括像是遠距工作、數位轉型、線下轉線上、數位娛樂及社群發展、醫療科技等；電動車前景看好，也讓 AI 需求持續擴大，若以目前成長態勢推估，電動車銷售有望於 2035 年銷售超越傳統燃油車。

安聯 AI 人工智慧基金產品經理黃詩琴表示，參考 CS 研究資料顯示，AI 在各產業可接觸市場產值達 43 兆美元，顯見 AI 影響各行各業範疇之大；也因此，基金投資上應該放眼全產業，才能掌握後疫情時代帶來的破壞式創新與經濟重啟機會，全方位掌握成長、循環及價值型類股的槓鈴機會。

黃詩琴表示，儘管稍早美國長期公債殖利率幾度飆升，讓全球股市短線波動，但觀察近期全球股票基金流向，股票基金動能仍暢旺，顯示市場對於全球經濟復甦有望持續嘉惠 2021 股票型基金表現仍抱持正向看法，其中科技方面包括數位生活、醫療科技、人工智慧等未來關鍵主題有望持續強勢，建議可持續布局。

展望後市，黃詩琴表示，隨疫苗逐步施打，經濟復甦動能可望更加穩固，加上全球主要央行維持低利率、財政政策刺激也不缺席，以及後疫情時代推升的數位轉型需求將持續，都有助於 AI 趨勢的長線發展。回顧 1980 年代以來的歷史經驗，從電腦、網路、智慧型手機到雲端類股，AI 趨勢可能正處於初升段，建議可伺機進場布局。

至於在近期關注重點上，黃詩琴表示，投資人仍宜留意新冠肺炎疫情、變種病毒變化狀況，及疫苗施打進度；另外，公債殖利率變化以及貨幣及財政政策變化，也可做為關注市場氛圍與資金板塊變化的參考依據。

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