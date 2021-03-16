ESG評鑑大不同 如何看懂？

選擇投資永續主題的標的，已經是近幾年投資的顯學。然而，每間公司對永續主題投入程度的評估，不僅涉及到量化的指標，也涉及到許多質化的調查，一般人很難自己做到全面評估，因此許多人都希望可以透過評級機構的評分來簡化這個過程。主要評鑑機構如何評鑑？標準又如何？想投資相關主題的你，該怎麼做最省力？

1. ESG 評分差很大，民眾看到眼花

根據世界企業永續發展委員會（WBCSD，World Business Council For Sustainable Development）在 2020 年年中時的統計數據，目前市面上有超過 600 種以上的排名和評分，還有超過 4,500 種主要衡量指標。也就是說，即使有了評鑑機構的幫助，投資人也很難從中找到簡單的使用方法。

而且，透過下圖 MIT 論文的調查研究也指出，各大 ESG 評鑑機構也可能對同一間公司，給出天差地別的評分。以汽車製造商保時捷（Porsche）為例，在主要的 ESG 評鑑機構中，有 3 間給出了正面的評價，卻也有 3 間給出了負面的評價。究竟是什麼造成如此大的差異呢？

資料來源：MIT, Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020 年 8 月。評分經標準化，4 分為最佳。

2. 評鑑機構主要差別比較

即使是在主要的評鑑機構中，每間著重的主題數量、受評公司的參與方式，甚至涵蓋的公司數量、資料來源和評級更新的頻率也有很大的不同。根據 MIT 史隆管理學院的論文 Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings 指出評鑑者對公司的整體看法，也會影響到對特定主題的評估。因此在使用這些評鑑公司給出的相關報告時，最好避免透過單一報告得出結論，而應該多方涉略，獲取較為客觀的意見。

資料來源：Sustainserv: ESG Ratings and Rankings: why they matter and how to get started ，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/7。

3. E、S、G 哪個最容易產生分歧評鑑？

根據研究指出，在主要評鑑機構中，從最一致到最不一致的順序剛好就是Ｅ→Ｓ→Ｇ。Ｅ（環境類別）的平均相關性有約 0.53，Ｓ（社會類別）則下降到 0.42，Ｇ（公司治理類別）則只剩下 0.3。這項結果並不令人意外，畢竟公司治理類別較難透過量化的指標衡量，質化的統計較容易出現分歧。

資料來源：MIT: Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings, Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/8/15。SA, RS, VI, A4, KL, 和 MS 分別是評鑑機構 Sustainalytics, RobecoSAM, Vigeo Eiris, Asset4, KLD 和 MSCI 的縮寫。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

想投資 ESG 卻沒心力讀完評鑑報告，透過主題基金最省力

對於想要投資永續主題的投資人來說，目前的評鑑方式沒有一個具標準化的評估流程與指標，因此對個人投資人來說，想要完整的考量 ESG 因素是十分費時且困難的。要能夠完整利用 ESG 評鑑報告，並且將之轉換成投資報酬，可以透過持有擁有專業團隊的 ESG 主題基金。這些基金通常有自己的量化與專門的研究員來分析相關的資料，不但可以讓你省下較多的時間，也可以省下更多心力。

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