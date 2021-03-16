〈童子賢開講〉電動車具備少樣多樣特性 產值上看6兆美元

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢 16 日表示，電動車產業具備穩健發展的力量，且讓汽車產業重新洗牌，加上少量多樣特性，相對韓國、日本過往大型集團優勢，台灣企業可望進一步搶食未來 6 兆美元的電動車商機，其中，最看好台灣在零件、組件優勢。

童子賢表示，台灣不能因為疫情發一次機會財，而是需要找到產業穩健發展的力量，5G、AIoT、電動車產業都是，台灣就不會只因為一次疫情而發財，也不會因為疫情舒緩商機退去。

童子賢以電動車分析，過往傳統燃油車與電動車發展局面將有很大翻轉，因為電動車除了車殼、玻璃、四個輪胎外，其他結構內容物都被改變，前輪甚至沒有傳動軸，而是透過電池連結，而這個改變，將讓台灣有機會參與這個將從 4 兆美元成長到 6 兆美元的產業。

童子賢進一步指出，台灣可以在汽車產業重新洗牌、界定技術標準時，深度參與，從零件、組件、整車到平台，因為相對過往韓國、日本傾集團之力，電動車各車款的少樣多樣，讓相關零件、模組有量身打造的機會，這時台灣中型企業有機會搶食相關商機。

展望未來，童子賢認為台灣的機會不會消失，台灣已在半導體產業台灣立足一定地位，未來進一步掌握 5G、AIoT、乾淨能源、電動車趨勢，可望長期在重要產業扮演重要參與者角色，維持不敗地位。