場外股價飆近50%！瑞幸咖啡與債權人達成協議

遭納斯達克除牌的瑞幸咖啡週二 (16 日) 傳出好消息，該公司已與重要債權人達成重組支持協議。

目前瑞幸咖啡仍在美國場外交易市場 (OTC) 進行交易，此消息激勵瑞幸咖啡 (LKNCY-US) 的場外股價上漲 49.32% 至每股 8.72 美元，市值來到 22.01 億美元。

瑞幸咖啡週二公告，該公司已與重要債權人達成重組支持協議，將於近期履行該協議中的債務義務。

公告中還披露，該公司正與一位投資者進行為期 30 天的獨家談判，擬籌集至少 2.5 億美元的股權融資。

瑞幸董事長郭謹一於聲明中表示︰「瑞幸董事會和管理團隊一致認為，重組支持協議是實現多方共贏的結果，公司未來將繼續採取積極措施，完善資本結構，同時為客戶持續提供卓越的產品和服務。」

此外，美國聯邦法官 Martin Glenn 週二同意瑞幸與債權人談判重組計劃期間，暫停直接針對瑞幸咖啡的訴訟，但瑞幸股東目前仍可繼續推進訴訟。

瑞幸咖啡於 2019 年 5 月在那斯達克股票交易所 (NASDAQ) IPO 後，因財務造假風暴收到了那斯達克退市通知，該公司自去年 6 月 29 日在那斯達克交易所停牌。

下市後，瑞幸轉移陣地，選擇在場外交易市場 (OTC 市場) 進行交易，該公司上月 5 日已在美國聲請破產保護，並面臨股東訴訟糾紛。