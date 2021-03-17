〈紐約匯市〉觀望央行決策會議 美元、日圓小幅攀高

投資人等待美國聯準會 (Fed) 決策會議結果，推敲美國利率可能走向，美元周二 (16 日) 對澳幣、英鎊等多數主要貨幣小幅升值，但對日圓稍微走軟。

Fed、英國央行 (BOE) 和日本銀行 (央行) 本周都將開會，可能為全球接下來的利率走向立下基礎。

分析師預測，Fed 決策官員可能預測 2021 年美國經濟將創下數十年來最強成長，同時失業率將下降、通膨率上升，但他們不太可能調整貨幣政策。

Tempus Inc 外匯策略師兼交易員 Juan Perez 說，Fed 可能會保持立場，因為目前尚無明顯跡象顯示通膨大幅攀升，而且經過上周的殖利率恐慌之後，股市似乎表現良好，最新數據包括生產者物價 (PPI)、消費者物價(CPI) 甚至周二出爐的零售銷售，都顯示美國距離任何形式的融資條件緊縮還差得遠。

受惡劣天候影響，美國 2 月零售銷售經季節調整較前月減少 3%，核心零售銷售下滑 3.5%。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲至 91.84。DXY 上周一度攀升到 92.51，是去年 11 月以來最高。

美國公債漲跌不一，指標的 10 年期殖利率升至 1.621%。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Bethany Beckett 說：「雖然很難知道聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以及主席鮑爾將以何種力道干預殖利率升勢，但我們認為，投資人高估了美國收緊貨幣政策的可能性。」

美元兌日圓貶 0.1% 至 108.97 日圓。日銀將在周五宣布為期兩天政策會議的決策，總裁黑田東彥周二表示，將長期利率穩定保持在低點非常重要。

歐元兌美元貶 0.2% 至 1.1905 美元。

歐元自 3 月 5 日以來一直保持在低於 1.20 美元的水準，因歐洲疫苗接種面臨阻礙，可能意味著歐洲的經濟復甦速度比英國和美國慢。

德國、法國和義大利周一表示，將暫停接種阿斯特捷利康的新冠疫苗。此前多個國家報告疫苗可能存在嚴重的副作用，但世界衛生組織 (WHO) 表示並不能證明兩者存在聯繫，人們不應恐慌。

觀察投資人風險胃納的澳幣走低，澳幣兌美元貶 0.1% 至 0.7747 美元，紐元兌美元也貶 0.1% 至 0.7193 美元。

比特幣大致持平，報 56279.44 美元，24 小時內下跌 0.75%。

截至周三 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：