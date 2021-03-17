衝刺「美國製造」 英特爾、福特呼籲國會提供抵稅優惠

英特爾、福特在內的公司代表周二 (15 日) 表示，除非美國國會提供更多獎勵措施，否則半導體、汽車電池和藥品等領域都會持續受到外國企業壓制。

英特爾財務長 Goerge Davis 對參議院金融委員會說，美國國會應該考慮更廣泛的措施，包括撥款和抵稅，幫助提升美國生產微處理器的實力。

Davis 說，中國、南韓、台灣的半導體生產蓬勃發展，要拜長期協調一致的獎勵投資措施之賜，而美國尚未採取同樣措施。

提升美國國內晶片生產已經是兩黨共識，參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 正與共和黨參議員 Tod Young 制定提升美國競爭力的政策，包括提供獎勵給設置工廠和研發中心的半導體業者。

參議院金融委員會主席 Ron Wyden 也正在和密西根州兩位參議員合作，制定提升國內製造業和再生能源的立法，他說：「該法將擴大半導體、電池和太陽能零組件等關鍵技術生產，大幅提高針對過渡到淨零排放經濟所需技術和工人的聯邦投資。」

美國總統拜登推動的基礎建設計畫內容，將對擴大國內生產和帶動工作回流國內的生產商提供稅賦優惠。拜登曾在競選期間呼籲對移往海外生產的美國企業徵收 10% 罰款，同時對在美國創造就業機會的公司提供 10%「美國製造」稅賦優惠。

福特大宗商品採購和供應商技術援助部門副總裁 Jonathan Jennings 說，國會應該保留 21% 企業稅率，並制定法規，阻止研發貸款變更措施在年底生效。

拜登政府考慮將企業稅率提高到 20%，並調整研發貸款規定，研發費用的抵稅價值將從 2022 年開始降低。

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