Google Play app開發商收費砍半 分析師﹔小菜一碟 營收損失頂多5%

Alphabet (GOOGL-US) 週二稍早表示，將調降 Google Play 商店的 app 收費。數月前，蘋果 (AAPL-US) 在批評其 app 商店收費高昂的聲浪下，也宣布調降 App Store 收費。

消息宣布後，Alphabet 週二上漲 29.45 美元或 1.43%，收 2083.89 美元。

根據 Alphabet 發布的部落格文章，自 7 月 1 日起，Android 開發商透過 Google Play app 商店進行的數位銷售，頭 100 萬美元以內收取 15% 費用，超過 100 萬美元以後的銷售，Google 則收取銷售額的 30%。

蘋果的作法也類似，年銷售額不到 100 萬美元的小公司可向蘋果申請減免 15% app 佣金，但一旦在 App Store 的銷售額超過 100 萬美元時，收費就恢復到原本抽佣 30% 的制度。該作法公布時，蘋果正受美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和其他監管單位針對 App Store 的反壟斷調查。

谷歌在部落格文章說，99% app 開發商都將享受到費用減半的政策。

目前尚不清楚，這項新政策對谷歌第三季與其後的銷售影響程度，但分析公司 Sensor Tower 最新估計，無論是蘋果還是谷歌，將 app 佣金砍半的政策對其 app 營收影響均不到 5%。

Sensor Tower 估計 Google Play 去年營收 116 億美元，若該政策去年生效，谷歌會因此損失 5.87 億美元，約占 5%。

同樣，Sensor Tower 估計蘋果的 App Store 去年營收 217 億美元，若該政策去年生效，蘋果會損失 5.95 億美元，約占 2.7%。

Sensor Tower 的估計凸顯出，app 是一種勝者幾乎全拿的事業，雖然蘋果和谷歌的新政策將有助於大量的小型 app 開發商，但事實上 app 商店中獲利最多的開發商仍會持續支付銷售額 30% 的佣金。

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 週二也在回應谷歌新政策時，發表類似觀點。該公司正在控告蘋果和谷歌，試圖要求他們讓 app 商店允許第三方支付處理器以及其他一些變動。

「這是一場自我服務的賭博﹔絕大多數開發商都會享受到這個新的 15% 費率，他們與蘋果和谷歌對抗的意願就會降低，但事實上蘋果和谷歌絕大多數的 app 營收仍靠 30% 費率收取而來。」