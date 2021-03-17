加密貨幣首季資金流入達42億美元 創歷史新高

資產管理公司 CoinShares 的調查數據顯示，今年第一季尚未結束，流入加密貨幣基金與產品的資金就高達 42 億美元，創下歷史新高紀錄，反映機構投資人對加密貨幣的興趣不斷增加。

去年第四季流入加密貨幣的資金為 39 億美元，全年流入總資金為 67 億美元。

比特幣是目前市值最高的加密貨幣，今年迄今為止的資金流入量也是最大，高達 33 億美元，而以太幣 (ETH-US) 則以 7.31 億美元居次。

然而，比特幣價格在周六（13 日) 創下 61,781.83 美元的新紀錄之後，隨著投資人獲利了結，加上印度政府計劃下令禁止加密貨幣，價格開始回落。

Investing.com 的分析師 Jesse Cohen 說，比特幣已進入主流市場，吸引許多投資人目光，而美國與亞洲的監管單位也將會更進一步的審查，這是比特幣目前遇到最大的阻力。

CoinShares 的數據顯示，除了流入加密貨幣的資金屢屢創下紀錄之外，加密貨幣管理資產也飆升至 558 億美元的高峰。去年平台基金存量（AUM）已達到 376 億美元。此外有五家數位資產投資供應商目前監管的資產超過 50 億美元。

Grayscale 目前仍然是最大的數位貨幣管理公司，擁有 437.3 億美元資產，而第二大的數位貨幣管理公司是 CoinShares，管理近 50 億美元的資產。

CoinShares 的分析近一步表明，投資人多選擇投資被動型基金，而非主動型基金。目前被動基金的存量為 541 億美元，遠大於主動基金的 7.86 億美元存量。