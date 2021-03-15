比特幣由前高61000美元上方下落 失守6萬美元關卡

比特幣周日 (14 日) 首次突破 61000 美元後，價格於周一回落至 6 萬美元下方。市場人士認為，美國的一些紓困資金，最終會被用於投資加密貨幣。

過去一年中，比特幣已經攀升了 1000% 以上，這段期間中，除了投機需求，也有更多的機構及企業表達對比特幣的興趣。

高盛已經宣布重啟加密貨幣服務，摩根大通 (JPMorgan) 也推出更多加密貨幣曝險產品。MicroStrategy 上周五表示，他們又加購了 1500 萬美元的比特幣，使其總持有比特幣價值來到約 53 億美元。

Pepperstone Group Ltd. 研究主管 Chris Weston 發布報告認為，比特幣需要一直保持在略高於 58000 美元上方，才有助增強人們對「新牛市」的信心。

(圖表取自 Coindesk)

據《Coindesk》報價，至台北時間周一下午 13:32，比特幣價格報 59730 美元，24 小時跌幅為 1.8%。

Miller Tabak+ Co 的 Matt Maley 表示，依技術形態判斷，比特幣可能「很快」會朝著 75000 美元上漲。

全球支付網路 Mercuryo 的聯合創辦人 Greg Waisman 周日指出，最近比特幣出現一些「巨鯨活動」，即高持有者的大量比特幣轉移。他說，這類事件通常會導致拋售。