盤前財經大事搶先讀2021年03月17日

今日操盤前瞻

除權息：台積電

法說會：茂矽、華碩、開發金

美國 Fed 利率決策

遭蘋果踢出供應鏈 歐菲光與「特定海外客戶」終止業務關係

據路透 (Reuters) 報導，中國觸控面板大廠歐菲光周二 (16 日) 公布聲明表示，「一家特殊海外客戶」已經通知業務關係中止，儘管歐菲光並未具體表明客戶身分，但可能已遭蘋果踢出 iPhone 相機模組供應鏈。閱讀全文...

華爾街最大恐慌？美銀：比起新冠 投資人更害怕通膨和 Fed

美國銀行週二 (16 日) 發布的一份調查顯示，華爾街投資者至少在心理上已將「通膨」和 Fed 帶來的「削減恐慌」(taper tantrum)」列為他們更大的頭號擔憂。閱讀全文...

鴻海法說 3/30 登場 電動車布局成首要看點

鴻海 (2317-TW) 昨 (16) 日宣布，將於 3 月 30 日下午召開線上法說會，由董事長劉揚偉親自主持，會中除了發表去年財報及今年展望外，預計電動車布局也將是最大關注焦點。閱讀全文...

民眾增持意願加溫 2 月個人戶人民幣存款睽違一年首見回升

台灣央行昨 (16) 日公布 2 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 2 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共人民幣 2464.38 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月增加 27.85 億元，增幅 1.14%，其中，DB 增加主因活存增加，尤其個人戶人民幣存款是自 2020 年 1 月以來首見增加。閱讀全文...

中鋼前 2 月大賺 74.62 億元 賺贏過去 8 季各季表現

中鋼 (2002-TW) 公告 2 月自結損益，稅前盈餘 38.51 億元，月增 7%、較去年同期虧轉盈，是 2013 年採合併報表以來同期最佳；前 2 月稅前盈餘 74.62 億元，更超越過去 8 季各季表現，每股稅前盈餘約 0.47 元。閱讀全文...

友達每股擬配 0.3 元現金股利 再核准新增資本支出 4.55 億元

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (16) 日宣布，因應技術與產能之優化、調整與建置，董事會再核准通過 4.55 億元新增資本支出預算案，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.3 元現金股利，以今日收盤價 18.4 元計算，現金殖利率達 1.63%。閱讀全文...