和潤公司債超額認購逾300% 加量發行22億元

和泰集團旗下和潤企業 (6592-TW) 為因應近年來營運規模持續擴大，並看好車輛分期付款和企業金融市場成長，第一季啟動籌資計畫發行無擔保普通公司債，超額認購率逾 300%，最終開標結果加量至發行 22 億元。

和潤今年首次無擔保普通公司債標售已完成定價，原訂發行 5 年期 20 億元，可增額或減額 20%，但因各銀行、券商等金融機構參標情況熱絡，總投標金額逾 60 億元，超額認購率逾 300%，最終開標結果加量至發行 22 億元，發行年期 5 年期，並由華南銀行取得主辦承銷商資格。

和潤指出，取得資金將成為營業資金配置、多角化業務發展的重要後盾。例如大型商用貨車 / 客車、大型重型機車等多元化分期產品的規劃、綠能新能源事業的布局、轉投資事業的發展等。

和潤本次完成標售的 22 億元無擔保普通公司債計劃於 4 月中旬發行，而為因應後疫情時代的營運資金需求，並顧及財務健全，仍將按董事會先前已決議批准額度內，分批擇期在國內市場募集無擔保普通公司。

和潤去年全年稅後純益 25.86 億元，年增 15.65%，創獲利新高，每股純益 5.01 元，為歷年次高，進入 2021 年後仍維持成長態勢，前 2 月累計合併營收達 26.9 億元，年增 17.2%。