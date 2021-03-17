小米禁令解除後 多家黑名單中企擬對美國政府提告

美國聯邦地方法院上周五宣布暫時停止前總統川普（Trump）對小米 (1810-HK) 的投資禁令後，先前遭美國打入黑名單的中國企業，紛紛打算對美國政府提起訴訟。

知情律師表示，受到小米禁令暫停的鼓舞，一些遭川普列入黑名單的中國公司打算反攻，正與 Steptoe & Johnson 以及 Hogan Lovells 兩家律師事務所進行訴訟討論，這些公司正在尋找律師對黑名單提出質疑，但業者拒絕透露參與討論的公司名稱。

川普在執政的最後幾個月裡將小米與其他 43 家公司列入黑名單，且在卸任前簽署一項行政命令，自 2021 年 11 月 11 日後全面禁止美國投資人持有特定的公司股票，必須在期限內出清持股。

自從投資禁令宣布以來，小米市值一共縮水 100 億美元，股價在 1 月下跌了 9.5%。

同樣被列入名單的籮筐技術公司（Luokung Technology Corp）也在本月初向美國政府提起訴訟，預計初步將採取類似小米的救濟手段。

杭州海康威視（Hikvision）、中國海洋石油公司（CNOOC）、以及中國最大的晶片製造商中芯國際（SMIC）也在名單之列，但上述公司均未對此事件回應。

美國政府在周二 (16 日) 聲明，目前仍未依據法官的判決對小米做出適合的決定。美國司法部發言人拒絕發表評論，並將問題轉給白宮，然而白宮也未對此回應。